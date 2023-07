Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finante al Germaniei, Christian Lindner, planifica in bugetul federal pe 2024 noi imprumuturi de 16,6 miliarde euro (18,06 miliarde dolari), pentru aparare fiind prevazute cheltuieli record, au declarat luni pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, potrivit Agerpres.Planul…

- Fostul deputat PDM, Constantin Botnari, se afla in prezent la Londra și a fost anunțat in cautare internaționala prin intermediul Interpol. Este unul dintre oamenii apropiați lui Plahotniuc, fiind considerat mina dreapta a acestuia, avind porecla „borsetka”. El este acuzat, impreuna cu Vladimir Plahotniuc,…

- Guvernul vrea sa elimine facilitatea fiscala oferita IT -iștilor, care nu plateau impozit pe salariu. Industria IT nu a achitat impozitul pe salariu de 10%, ca o forma de susținere, dar acum Guvernul vrea sa stranga bani de peste tot.Marcel Boloș, ministrul de la Finanțe susținut de PNL, a spus ca exista…

- Ministrul german de Finante, Christian Lindner, refuza cererile Intel pentru subventii mai ridicate pentru o fabrica de cipuri, de 17 miliarde de euro (18 miliarde de dolari), spunand ca tara nu-si poate permite aceste cheltuieli, a anuntat duminica Financial Times (FT), transmite Reuters. CITESTE…

- Vizitatorii unui muzeu au aruncat cu piure de cartofi pe o imagine cu un tablou de Vincent van Gogh.Vizitatori la muzeul clubului de fotbal St. Pauli din Hamburg, Germania, au aruncat cu piure de cartofi pe o imagine cu tabloul "Vaza cu cincisprezece flori" al pictorului Vincent van Gogh in timpul…

- Ministerul Afacerilor Externe ii atenționeaza pe cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Germania ca maine, intre orele 3:00 și 11:00 va fi organizata o greva de avertisment care va afecta serviciile feroviare, regionale și pe distanțe lungi, anunța Rador.Potrivit…

- Google intentioneaza sa introduca inteligenta artificiala in activitatea sa de publicitate in urmatoarele luni, scrie Financial Times, citat de Ziarul Financiar.Potrivit unei prezentari interne adresate agentiilor de publicitate, vazuta de Financial Times, Google vrea sa foloseasca AI pentru a crea…