Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe state membre NATO - Germania, Spania, Olanda si Romania - au semnat un contract in vederea achizitionarii a pana la 1.000 de rachete de tip Patriot, folosite in apararea antiaeriana, anunta miercuri intr-un comunicat NATO, relateaza AFP și news.ro.Acest contract, estimat la o valoare de…

- NATO a declarat miercuri ca divizia sa de achizitii urmeaza sa sprijine un grup de tari membre, intre care Germania, Tarile de Jos, Romania si Spania, cu privire la un contract pentru achizitionarea a pana la 1.000 de rachete de aparare antiaeriana Patriot, informeaza Reuters conform Agerpres. Agentia…

- Agenția NATO de Sprijin și Achiziții (NSPA) va sprijini o coaliție de națiuni, intre care Romania, Germania, Olanda și Spania, pentru achiziția a o mie... The post Romania și alte țari membre NATO vor cumpara impreuna 1000 de rachete pentru sistemele antiaeriene Patriot appeared first on Special Arad…

- Romania și alte țari europene din NATO vor cumpara, in comun, o mie de rachete pentru sistemele antiaeriene Patriot. Circa 200 ar putea ajunge la Armata Romana. Agenția NATO de Sprijin și Achiziții (NSPA) va sprijini o coaliție de națiuni, intre care Romania, Germania, Olanda și Spania, pentru achiziția…

- Departamentul de Stat american a aprobat vanzarea a 263 de rachete antitanc Javelin catre Romania, in cadrul unui contract estimat la 80 de milioane de dolari. Anunțul a fost facut marți de Agenția de Cooperare in domeniile Apararii și Securitații (The Defense Security Cooperation Agency) din SUA care…

- Miniștrii Apararii din UE discuta la Bruxelles despre creșterea asistenței militare pentru Ucraina. Planul Uniunii de a cheltui pana la 20 de miliarde de euro in urmatorii ani ca ajutor militar pentru Ucraina intampina rezistența din partea unor țari, cum e Germania.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a mentionat Romania printre tarile carora le-a multumit, duminica seara, pentru ca au ajutat Ucraina cu apararea antiaeriana, in conditiile in care iarna se apropie si este de asteptat ca Moscova sa-si intensifice atacurile asupra infrastructurii ucrainene,…

- Serhiy Marchenko, ministrul Finanțelor de la Kiev, a declarat, intr-un interviu pentru Reuters, ca Ucrainei ii este tot mai greu sa obțina sprijin financiar din partea aliaților internaționali in contextul in care razboiul se prelungește, principalele țari donatoare se pregatesc sa organizeze diverse…