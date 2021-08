Stiri pe aceeasi tema

- Cu patru saptamani inainte de alegerile pentru Bundestag, duminica seara a avut loc o dezbatere cu principalii candidati ai partidelor de centru-dreapta, centru-stanga si ecologist, care au discutat despre teme precum schimbarile climatice, pandemia de coronavirus si politicile interne. Candidatul socialistilor…

- Politica de aparare a Germaniei dupa caderea Afganistanului sub controlul talibanilor a fost unul dintre subiectele care au dominat prima dezbatere televizata între principalii trei candidati la postul de cancelar dupa ce Angela Merkel îsi va încheia mandatul, relateaza DPA citata…

- Tesla spera sa fabrice primele automobile la gigafabrica din Gruenheide, de langa Berlin, in octombrie, a declarat vineri fondatorul companiei americane, Elon Musk, transmite Reuters. Tesla a aminat deschiderea gigafabricii pentru sfarsitul anului 2021, dand vina pe piedicile birocratice din…

- Candidatul Uniunii Crestin-Democrate (CDU) la functia de cancelar, Armin Laschet, este favorabil trimiterii inapoi in Afganistan a solicitantilor de azil afgani, care comit infractiuni pe teritoriul Germaniei, in pofida violentelor in crestere in tara lor de origine, relateaza luni dpa, potrivit…

- Armin Laschet, favoritul la succesiunea actualului cancelar german Angela Merkel, a vorbit sambata, cu prilejul aniversarii a 77 de ani de la Insurectia din Varsovia, despre responsabilitatea Germaniei in declansarea celui de-al doilea Razboi Mondial, transmite dpa. "S-au produs (...) atrocitati…

