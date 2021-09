Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii UNTOLD anunta ca, in urma festivalului, care a avut loc in perioada 9-12 septembrie, peste 35 de milioane de euro au ramas in Cluj-Napoca. "Din cei peste 265.000 de participanti, cati au fost in acest an in toate cele 4 zile, unii dintre ei mai pot fi vazuti inca pe strazile…

- Asociația Companiilor de Transport (BGL) din Germania a lansat un nou apel pentru ocuparea zecilor de mii de locuri de munca din domeniul transporturilor. În prezent, este un deficit de circa 60.000-80.000 de șoferi de tir, a declarat Dirk Engelhardt, purtatorul de cuvânt al asociatiei,…

- 34 de persoane din Italia, Franța, Polonia, Lituania și Romania vor lua parte la Școala de vara Internaționala InnEO, care se va desfașura in perioada 19-24 iulie la Brașov, eveniment la care au confirmat participarea și 6 profesori din cateva țari europene, precum Romania, Franța, Italia, Danemarca…

- Pandemia a schimbat percepția romanilor privind traiul in mediul rural, iar 62% spun acum ca s-ar muta la țara, in anumite condiții, in decurs de un an sau doi, potrivit unul sondajului "Digitalizarea Europei", comandat de Vodafone Institute si realizat de Kantar, citat de Agerpres și news.ro.Conform…

- Comisia Europeana a adoptat o decizie de adecvare in baza Regulamentului General privind Protectia Datelor (GDPR) prin care da unda verde continuarii transferului de date cu caracter personal catre Regatul Unit in ciuda Brexitului.