- Ministrul german de externe Heiko Maas a respins duminica acuzatiile Rusiei conform carora Germania intarzie investigatiile in cazul opozantului rus Aleksei Navalnii, care este sub tratament medical la un spital din Berlin in urma unei otraviri, relateaza DPA.Intr-un interviu pentru postul…

- Germania, care detine in prezent presedintia Consiliului UE, va incepe discutiile cu privire la posibilele sanctiuni impotriva Rusiei, daca Moscova nu va da explicatii „in zilele urmatoare” despre otravirea opozantului Aleksei Navalnii, a avertizat duminica, 6 septembrie, ministrul de Externe german,…

- Rusia a acuzat duminica Germania ca intarzie ancheta privind presupusa otravire a opozantului rus Aleksei Navalnii, intr-o declaratie difuzata de Ministerul Afacerilor Externe rus, transmite AFP. "Berlinul este pe cale sa intarzie procesul de ancheta pe care il sustine. In mod deliberat?", a scris purtatoarea…

- Rusia a acuzat duminica Germania ca intarzie ancheta privind presupusa otravire a opozantului rus Aleksei Navalnii, intr-o declaratie difuzata de Ministerul Afacerilor Externe rus, transmite AFP. "Berlinul este pe cale sa intarzie procesul de ancheta pe care il sustine. In mod deliberat?", a scris…

- Germania, care detine in prezent presedintia Consiliului UE, a sporit duminica presiunea asupra Rusiei, amenintand cu sanctiuni in lipsa unui raspuns in urmatoarele zile cu privire la aparenta otravire a principalului critic al Kremlinului, Aleksei Navalnii, informeaza AFP citata de Agerpres. "Stabilirea…

- Ministrul de externe german, Heiko Maas, a declarat luni ca Europa nu va urma politica ''America pe primul loc'' a presedintelui Donald Trump si va continua sa faca presiuni asupra Moscovei pentru a clarifica cazul opozantului rus Aleksei Navalnii, relateaza Reuters. Heiko Maas, care…

- Opozantul Kremlinului, Aleksei Navalnîi, care ramâne într-o coma indusa medical dupa ceea ce aliații sai suspecteaza a fi o otravire, nu se mai confrunta cu nicio amenințare grava la viața sa, iar starea sa de sanatate se îmbunatațește, a spus vineri purtatoarea sa de cuvânt,…