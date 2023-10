Stiri pe aceeasi tema

- Italia a restabilit controalele la frontiera cu Slovenia ca parte a strategiei sale de imbunatațire a securitații impotriva amenințarilor de atacuri teroriste in Europa, a anunțat guvernul de la Roma, informeaza Reuters.

- Mai multe țari din spațiul Schengen au reintrodus controalele la granița, inclusiv Austria, la granița cu Cehia. Aceasta masura va intra in vigoare de sambata, 21 octombrie, și inițial dureaza 10 zile, dupa care masura ar putea fi prelungita chiar pana la șase luni. Grecia a ridicat nivelul de alerta…

- Migrația ocupa un loc important pe agenda Germaniei, inaintea unei serii de alegeri regionale in care extrema dreapta, care profita de subiect, spera sa iși sporeasca influența, scrie agenția Reuters. {{704678}}Germania va introduce saptamina aceasta noi controale la frontierele cu Polonia și Cehia,…

- ”KiK, cel mai popular discounter de textile & Non Food din Germania, aniverseaza 5 ani de activitate in Romania. Retailerul KiK, cu o retea de peste 4.000 de magazine in Europa, dintre care 2.600 in Germania si 117 in Romania si-a propus, pentru urmatoarea perioada, sa continue dezvoltarea si expansiunea…

- Cu ce sportivi participa Romania la Grand Prix-ul de sarituri cu schiurile, de la Rașnov Sportivi din 17 țari vor evolua in weekend pe trambulina de 97 de metri de la Rașnov, in doua etape individuale, feminin si masculin, ce se vor derula pe parcursul celor trei zile ale competiției. Sambata și duminica,…

- Parașutiști din 6 țari NATO au luat parte la un mare exercițiu internațional, pe care Polonia il organizeaza anual. Militarii aliați s-au antrenat impreuna, undeva in apropierea Cracoviei, și au adunat cateva sute de salturi.

- VIDEO: Aproape 400 de sportivi participa la o competiție de arc, la Alba Iulia.Trag in ținte 3D in forma de animale sau dinozauri La Alba Iulia a inceput campionatul de arc 3D. Este o competiție unde sportivi din Ungaria, Bulgaria, Moldova, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Germania, Danemarca, Cehia,…

- Comparativ cu luna iulie, prețul mediu al unui litru de benzina s-a majorat cu 3.7%, ceea ce inseamna ca un plin de 50 de litri costa in prezent cu 12,5 lei mai mult, arata portalul peco-online.ro. Majorarea este si mai semnificativa in cazul motorinei. Pretul mediu al unui litru a crescut cu 5.5%,…