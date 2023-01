Stiri pe aceeasi tema

Inflatia in Germania a crescut anul trecut la cel mai ridicat nivel de la reunificarea tarii, in 1990, preturile de consum inregistrand in medie o crestere de 7,9% in 2022, fata de 2021, arata datele publicate marti de Oficiul federal de statistica (Destatis), transmite DPA. Comparativ, in 2021 preturile…

Numarul de angajati in Germania a inregistrat anul trecut un avans de 1,3% fata de 2021, ajungand la nivelul record de 45,6 milioane, conform datelor preliminare publicate de Oficiul Federal de Statistica (Destatis), transmite Xinhua, citat de Agerpres.

- In luna noiembrie, inflația a atins o valoare record, de 16,8%, dupa 15,3% in noiembrie. Cel mai mult s-au scumpit marfurile alimentare, nealimentare și serviciile. Dintre marfurile alimentare, cel mai mult au crescut prețurile la faina, malai și paine.

- Deși rata inflației din Romania (13,4) se situeaza peste media UE, țara noastra poate reprezenta un „pol de stabilitate” in regiune la capitolul creșterii prețurilor, comparativ cu Ungaria (20%). Oricum, Europa se confrunta cu un nivel record al inflației din ultimele doua decenii.

- Creșterea anuala a prețurilor in 19 țari din zona euro a accelerat in octombrie la 10,6%, pentru prima data in istoria uniunii monetare, potrivit datelor Eurostat. Cifrele finale au fost ușor mai mici decit cele preliminare de 10,7 la suta. Luna trecuta, inflația s-a accelerat cu 0,6 puncte procentuale…

Economia Franței a inregistrat o creștere slaba in trimestrul al treilea, in condițiile in care cheltuielile gospodariilor au stagnat, iar o creștere brusca a inflației in octombrie a indicat premise nefavorabile in ultimul trimestru al anului, scrie Reuters.

- Un astfel de nivel nu a mai fost atins din noiembrie 1951, potrivit datelor institutului de statistica german, relateaza HoTnews.ro.Aceasta creștere este cauzata, in principa, de prețurile la energie care au crescut cu 43% intr-un an, in timp ce prețurile la alimente s-au majorat cu 20,3%.

Rata inflatiei in Germania a atins in septembrie un nou nivel record, in urma majorarii preturilor la energie si alimente, arata datele Oficiului federal de statistica (Destatis), transmite DPA, potrivit Agerpres.