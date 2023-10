Guvernul german intentioneaza sa creeze o noua autoritate cu scopul combaterii mai eficiente a criminalitatii financiare, a declarat miercuri ministrul german al Finantelor, Christian Lindner, relateaza DPA.

"Comasam acum diferite domenii de competenta in lupta impotriva spalarii banilor intr-o noua autoritate cu personal suficient si o infrastructura IT moderna", a afirmat Lindner, potrivit Agerpres. Cabinetul a dat unda verde miercuri planurilor prezentate de ministrul de Finante.

"Numai asa vom reusi sa ne asiguram ca pestii mari vor fi de asemenea prinsi in plasa in viitor", a mai spus…