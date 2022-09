Germania pregătește o măsură bombă: NAȚIONALIZAREA celui mai mare importator de gaze al ţării Uniper a inregistrat pierderi de 12,3 miliarde de euro in prima jumatate a anului, dupa ce reducerea livrarilor de gaze de catre Gazprom a fortat compania germana sa cumpere gazele de care avea nevoie la preturi mai mari și doar ajutorul statului a prevenit un colaps financiar.Sursele consulate de Bloomberg au explicat ca firma are nevoie de mai mult ajutor din partea statului, dupa ce a beneficiat deja de circa 20 miliarde de euro. In iulie, Guvernul german a intervenit, inclusiv prin achizitionarea unei participatii de 30% in Uniper.Autoritatile de la Berlin sunt pregatita sa injecteze mai mult… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

