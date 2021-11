Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat in sedinta de joi, 11 noiembrie 2021, Hotararea nr. 102 care prevede actualizarea listei tarilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat. Astfel, Germania, Elvetia si SUA intra in zona rosie.

Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a actualizat lista tarilor sau zonelor cu risc epidemiologic ridicat. Hotararea CNSU nr. 97 Se aproba Lista cu clasificarea țarilor/teritoriilor...

Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a aprobat vineri hotararea nr.95 prin care se actualizeaza lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat. In zona roșie au intrat: Olanda, Federația...

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a actualizat joi seara lista statelor cu risc epidemiologic ridicat de COVID-19, conform careia Belgia, Austria, Grecia intra in zona roșie. Noua lista va intra in vigoare incepand cu 24 octombrie.

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de joi, 23 septembrie Hotararea numarul 74 prin pentru actualizarea listei țarilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat precum și modificarea și completarea HCNSU 43 din 01.07.2021 privind aprobarea listei țarilor/teritoriilor…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a actualizat joi seara lista tarilor si teritoriilor cu risc epidemiologic ridicat. Sase noi zone au fost incluse in lista rosie, de unde a iesit Bulgaria si Franta.

In sedinta de joi, Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a aprobat Hotararea numarul 68 pentru actualizarea listei tarilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat. ZONA ROȘIE In...

- Noua lista a statelor/ teritoriilor de risc epidemiologic ridicat a intrat in vigoare de duminica, astfel ca in zona rosie sunt incluse, intre altele, Turcia, SUA si Israel, in timp ce Olanda si Malta se afla printre tarile care au intrat in zona galbena, dupa scaderea numarului de cazuri. Comitetul…