Noul single CHER: Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)

Cher a revenit pe marile ecrane in 2018 cu o aparitie mult asteptata in filmul “Mamma Mia! Here We Go Again” iar azi lanseaza primul single extras din albumul “Dancing Queen”! Albumul “Dancing Queen” este un tribut ABBA, va fi lansat la finalul lunii septembrie si va include versiuni… [citeste mai departe]