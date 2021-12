Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german in exercitiu Angela Merkel a anuntat joi noi restrictii radicale - o cvasi plasare in carantina - impotriva populatiei germane nevaccinate impotriva covid-19, relateaza BBC News.

- Germania a anunțat joi un lockdown la nivel național care vizeaza persoanele nevaccinate. De asemenea, liderii țarii susțin vaccinarea obligatorie, informeaza CNN. Germanilor nevaccinați li se va interzice accesul la toate activitațile cu excepția celor esențiale, cum ar fi: supermarketurile…

- Germania a decis sa inaspreasca restricțiile pentru persoanele nevaccinate impotriva Covid-19, reducand numarul de persoane cu care se pot vedea, interzicandu-le accesul la magazine neesențiale, restaurante, locuri de cultura sau de agrement, a anunțat joi Angela Merkel, relateaza AFP și Reuters. Aceste…

- Germania anunța carantina pentru persoanele nevaccinate, in timp ce liderii politici ai țari continua sa susțina vaccinarea obligatorie pentru a opri raspandirea Covid-19. Potrivit ultimelor reglementari , persoanele care nu sunt vaccinate nu vor putea merge decat in magazinele esențiale – cele alimentare…

- Italia a decis miercuri noi masuri restrictive impotriva persoanelor care refuza in continuare vaccinarea impotriva COVID-19, limitandu-le drastic accesul la o serie de servicii si facand vaccinarea obligatorie pentru categorii mai largi de angajati publici, transmite Reuters. Un decret guvernamental…

- Germania, lovita in plin de un nou val Covid-19, a inregistrat 50.196 de cazuri, un prag pe care nu l-a mai depasit de la inceputul pandemiei, si 235 de morti din cauza covid-19, potrivit Institutului Robert Koch. Cancelarul german in exercitiu Angela Merkel a deplans, miercuri, o situatue „dramatica”.…

- Ca urmare a cresterii numarului de cazuri de COVID-19, persoanele nevaccinate din Grecia vor trebui sa prezinte incepand de sambata teste PCR sau antigen negative pentru a avea acces in institutiile publice, magazine sau banci, a anuntat marti Ministerul elen al Sanatatii, relateaza AFP. Angajatii…

- Restricții mai dure de acces in Parlament. Persoanele care nu activeaza in cadrul instituției trebuie sa prezinte un certificat Covid ca sa intre in cladire. Interdicția se aplica și jurnaliștilor, transmite Noi.md cu referire la tv8.md. {{558949}}Unii care nu erau la curent cu acest lucru au facut…