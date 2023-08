Germania, pe contrasens în UE - O fermă eoliană va fi demolată pentru a extinde o carieră de cărbune Gigantul energetic german RWE a inceput sa demonteze o ferma eoliana pentru a face loc unei noi extinderi a unei cariere de lignit din regiunea vestica Renania de Nord-Westfalia. O turbina eoliana a fost deja demontata, iar alte șapte urmeaza a fi indepartate pentru a se putea excava inca 15-20 milioane de tone de așa-zis carbune „brun”, cea mai poluanta sursa de energie, noteaza EUObserver. Pana de curand, drumul național L12 trecea chiar pe langa turbinele eoliene, facand legatura intre satele Holzweiler și Keyenberg , care, ca și Lutzerath, au fost inițial destinate sa fie excavate… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

