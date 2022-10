Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile Porsche AG au stagnat joi, la capatul unei evolutii fluctuante in timpul primei lor zile de tranzactionare la bursa din Frankfurt, dupa ce grupul-parinte Volkswagen a sfidat pietele volatile, listand marca de masini sport la o evaluare de 75 de miliarde de euro (72 de miliarde de dolari),…

- Preluarea de catre Guvernul Germaniei a companiei Uniper ar urma sa coste peste 30 de miliarde de euro, a anuntat marti Business Insider, citand surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, transmite Reuters.

Parlamentul elvețian a aprobat achiziționarea a 36 de avioane de lupta F-35 in valoare de 5,5 miliarde de dolari, potrivit Reuters, informeaza Mediafax.

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan transmite, marți, ca legislația europeana va fi modificata pentru a folosi Mecanismul de Redresare și Reziliența in gestionarea urgenta a crizei energetice.

- Germania a hotarat sa prelungeasca funcționarea a doua centrale nucleare pe care intenționa sa le inchida definitiv. E o decizie care arata cat de mari sunt temerile legate de actuala criza energetica.

- Cancelarul german Olaf Scholz a anuntat ca guvernul de la Berlin analizeaza daca este posibil din punct de vedere legal ca taxa pe profiturile exceptionale ale companiilor energetice sa fie aplicata retroactiv, transmite Reuters. Duminica, Berlinul a impus o taxa producatorilor de energie in cadrul…

- Perturbarea lanțurilor de aprovizionare globale din pandemiei și efectele secundare ale razboiului Rusiei in Ucraina s-au combinat pentru a determina creșterea prețurilor la energie, marfuri și produse de prima necesitate, scrie Reuters. Mai jos este prezentata o lista a unora dintre masurile luate…

- Cabinetul de miniștri a aprobat noi masuri de prevenire și atenuare a impactului crizei energetice in caz de limitare a furnizarii gazelor naturale și pregatirea pentru sezonul de incalzire 2022-2023. {{634708}}Scopul proiectului consta in identificarea și realizarea in termeni utili a masurilor de…