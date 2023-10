Stiri pe aceeasi tema

- Germania a dezvaluit marti un nou pachet de sprijin pentru Ucraina, in valoare de aproximativ 1 miliard de euro (1,1 miliarde de dolari) ce va fi livrat in saptamanile urmatoare, a anuntat Ministerul Apararii german.

- Autoritațile din Suedia au anunțat ca vor acorda Ucrainei un nou ajutor care consta in muniție și echipamente, potrivit Sky News.Suedia a anunțat cel de-al 14-lea pachet de sprijin pentru Ucraina . Este vorba despre un ajutor in valoare de 2,2 miliarde de coroane (163,7 milioane de lire sterline),…

- Razboiul din Ucraina a redus cresterea economica si a impins in sus "considerabil" inflatia in Europa, cu efecte mai grave care urmeaza sa vina, a declarat Banca Nationala a Elvetiei intr-un studiu publicat vineri si citat de Reuters, scrie AGERPRES.De cand Rusia a invadat Ucraina in februarie 2022,…

- In cadrul vizitei sale de doua zile la Kiev, Secretarul de stat al SUA, Anthony Blinken, va anunța probabil un nou pachet de ajutor pentru Ucraina in valoare de peste 1 miliard de dolari, relateaza Reuters, cu referire la un inalt oficial al Departamentului de Stat. Interlocutorul agenției a declarat…

- Fermierii din Ucraina nu ar urma sa reduca suprafata insamantata cu grau de iarna pentru recolta din 2024, in pofida costurilor logistice mai ridicate, din cauza crizei exporturilor, provocata de razboi, a declarat adjunctul ministrului ucrainean al Agriculturii, Taras Vysotskiy, pentru Reuters.Exporturile…

- Rusia a lansat 17 drone in noaptea de vineri spre sambata in incercarea de a lovi regiunile de nord, centrale si de vest ale Ucrainei, au anuntat sambata fortele aeriene ucrainene, transmite Reuters.Aviatia militara ucraineana a adaugat ca 15 drone Shahed, de fabricatie iraniana, lansate de Rusia, au…

- Ministerul Apararii rus a anuntat joi ca fortele sale au inregistrat succese intr-o ofensiva in regiunea ucraineana Donetk, relateaza Reuters, citand agentii de presa ruse, conform Agerpres.Potrivit agentiei RIA, Ministerul Apararii de la Moscova a afirmat ca Ucraina a pierdut patru vehicule blindate…

- Statele Unite ale Americii au anuntat luni ca vor trimite Ucrainei un nou pachet de asistenta de securitate in valoare de 200 milioane de dolari, relateaza Reuters si EF, informeaza AGERPRES . Este vorba de munitie pentru apararea antiaeriana si artilerie, capacitati antiblindate si echipamente de deminare,…