Germania: Mişcarea corona-sceptică Querdenken (Gândirea laterală), pusă sub monitorizare în Baden-Wurttemberg Agentia de securitate interna din landul german Baden-Wurttemberg a inceput sa monitorizeze miscarea Querdenken 711 (Gandirea laterala 711), care organizeaza proteste impotriva restrictiilor impuse de autoritati cu scopul de a limita raspandirea noului coronavirus. Este prima astfel de agentie din Germania care ia aceasta masura, informeaza miercuri dpa, citand surse din Stuttgart, capitala landului.



Potrivit responsabililor germani, gruparea, care a organizat in ultimele luni numeroase manifestatii impotriva restrictiilor stabilite de guvern pentru a combate pandemia, devine din… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sute de oameni au iesit in strada pentru a protesta impotriva masurilor de combatere a coronavirusului, in orasul german Dusseldorf (landul Renania de Nord) duminica, si au fost intampinati de sute de contramanifestanti, relateaza DPA. Sustinatorii miscarii Querdenken (gandire laterala) au…

- Sute de persoane au protestat, sambata, impotriva restricțiilor impuse in Germania pentru oprirea pandemiei de coronavirus, in orașul Frankfurt pe Odra din estul țarii, relateaza Hotnews.Aproape1.500 de participanti s-au inregistrat pentru a participa la demonstratiaorganizata de miscarea germana Querdenken.Protestatariis-au…

- Sute de persoane au manifestat sâmbata în orasul Frankfurt pe Odra din estul Germaniei împotriva restrictiilor impuse în aceasta tara pentru stavilirea noului tip de coronavirus, informeaza agenția DPA, preluata de Agerpres.Protestatarii s-au adunat în acest oras…

- Sute de persoane au manifestat sambata in orasul Frankfurt pe Odra din estul Germaniei impotriva restrictiilor impuse in aceasta tara pentru stavilirea noului tip de coronavirus, informeaza dpa. Protestatarii s-au adunat in acest oras amplasat langa frontiera cu Polonia, la eveniment fiind…

- Mii de persoane, majoritatea fara masca, au participat, sambata, la Leipzig, la un protest fata de restrictiile impuse de autoritati in perioada pandemiei de coronavirus, relateaza AFP, potrivit news.ro.Organizatorii anuntau, inainte de manifestatie, ca vor fi aproximativ 20.000 de participanti.…

- Mii de persoane, majoritatea fara masca, au participat, sambata, la Leipzig, la un protest fata de restrictiile impuse de autoritati in perioada pandemiei de coronavirus, relateaza AFP. A fost publicat noul model al declarației pe proprie raspundere pentru deplasarea pe timpul nopții Organizatorii anuntau,…

- In ciuda eforturilor din mai multe state ale lumii de a dezvolta rapid parcul de vehicule electrice, primul ministru al landului german Baden-Wurttemberg explica de ce aceasta abordare este greșita. Intr-o lume in care electrificarea transportului este pomenita de majoritatea liderilor politici, un…

- Câteva mii de persoane au manifestat duminica la Berlin si în alte orase din Germania pentru a cere Uniunii Europene sa ia masuri în sprijinul solicitantilor de azil ramasi fara adapost dupa incendiile care au devastat recent tabara de refugiati de la Moria, de pe insula greaca Lesbos,…