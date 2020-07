Stiri pe aceeasi tema

- Germania va continua sa faca eforturi pentru incheierea unui nou acord de parteneriat cu Marea Britanie pana la sfarsitul anului, dar Uniunea Europeana ar trebui sa se pregateasca pentru o rupere brusca a legaturilor din 2021, a declarat miercuri cancelarul Angela Merkel, in cadrul unei alocutiuni rostite…

- Cancelarul german Angela Merkel si-a facut vineri prima aparitie publica avand masca, dupa ce la inceputul saptamanii a respins acuzatiile de ipocrizie pentru ca nu poarta una, relateaza Reuters. Merkel a intrat in Bundesrat, camera superioara a parlamentului, purtand o masca neagra marcata cu EU2020.de,…

- Toti rezidentii landului german Bavaria se vor putea testa gratuit pentru noul coronavirus dupa ce acest land a aprobat marti planurile pentru testarea universala a populatiei, a anuntat premierul bavarez Markus Soder, decizie care a declansat in restul Germaniei o dezbatere despre oportunitatea…

- Liderii statelor membre si ai institutiilor Uniunii Europene au convenit, la summitul Consiliului European desfasurat prin videoconferinta, ca este necesar un fond comun de relansare economica in contextul crizei coronavirusului, afirma cancelarul Germaniei, Angela Merkel."A fost clar pentru…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz a apreciat miercuri ca tara sa a reusit atat de bine sa incetineasca raspandirea coronavirusului incat alte state, mai ales Germania, i-au copiat planul de relaxare a masurilor de izolare, transmite Reuters. Austria a reactionat relativ timpuriu prin masuri de combatere…

- Editia din acest an a festivalului berii Oktoberfest, desfasurat in orasul german Munchen, a fost anulata din cauza pandemiei de COVID-19, a anuntat marti Markus Soder, prim-ministrul landului Bavaria, potrivit DPA. Desfasurarea celui mai mare festival al berii din lume, gazduit in fiecare an de capitala…