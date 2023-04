Germania îşi închide sâmbătă ultimele trei centrale nucleare Intr-o perioada in care multe țari occidentale intensifica dezvoltarea investitiilor in energia nucleara in contextul crizei energetice cauzata de razboiul din Ucraina., cea mai mare economie europeana, Germania, isi va inchide sambata ultimele sale trei centrale nucleare (Neckarwestheim, Isar 2 sI Emsland). Decizia survine dupa ce fostul cancelar Angela Merkel, a statuat in 2011, urmare a dezastrului produs la centrala nucleara Fukushima din Japonia, sa se renunte la energie nucleara deoarece riscurile energiei nucleare nu pot fi controlate in siguranța. Cu toate acestea, invazia Ucrainei de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In pofida crizei energetice, Germania isi mentine intentia de a renunta la energia nucleara, astfel ca sambata ultimele trei reactoare care mai functioneaza vor fi inchise, iar cea mai mare economie a Europei va mai face un pas in tranzitia sa verde, informeaza AFP.Pe malul raului Neckar,…

- Sambata, ultimele trei reactoare care mai functioneaza vor fi inchise, iar cea mai mare economie a Europei va mai face un pas in tranzitia sa verde, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Centralele Wurtemberg, din apropiere de Stuttgart, Isar 2, aflata mai la est, precum și Emsland (nordul Germaniei), aproape…

- Ucraina promite ca nu va folosi arme occidentale impotriva teritoriului Rusiei, a declarat, intr-un interviu pentru presa germana, cancelarul Olaf Scholz. Cancelarul Germaniei a precizat ca a discutat acest subiect cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. „Avem un consens pe acest subiect”, a precizat…

- Prim-ministrul Poloniei, Mateusz Morawiecki crede ca exista o neincredere tot mai mare in Germania din cauza politicii guvernului de la Berlin fata de Ucraina, relateaza joi DPA și Agerpres. ”As spune ca in urma cu un an multe tari aveau multa incredere in Germania”, a declarat Morawiecki pentru ziarul…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, intr-un interviu acordat postului american de televiziune Sky News si difuzat joi, 26 ianuarie, ca nu este interesat sa se intalneasca, in vederea unor negocieri de pace, cu omologul sau rus Vladimir Putin, scrie news.ro . Intrebat daca razboiul din…

- Presedintele Joe Biden a anuntat miercuri ca SUA vor trimite 31 de tancuri de lupta Abrams in Ucraina. „Despre asta este vorba: de a ajuta Ucraina sa isi apere si sa isi protejeze teritoriul ucrainean. Nu este o amenintare ofensiva la adresa Rusiei. Nu exista nicio amenintare ofensiva”, a declarat Biden,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a implinit miercuri 45 de ani pe fondul unei grave crize guvernamentale care l-a obligat sa procedeze la remanierea unei parti a administratiei sale, dar si cu un dar mult asteptat de Kiev din partea tarilor aliate – acceptul dat de Germania pentru livrarile…

- Cancelarul Olaf Scholz a reafirmat, miercuri, linia politica a Germaniei, subliniind ca va continua sa ofere asistenta militara Ucrainei, dar nu vrea ajungerea la un razboi intre Rusia si Alianta Nord-Atlantica, informeaza MEDIAFAX. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…