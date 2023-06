Stiri pe aceeasi tema

- Li Qiang, premierul Consiliului de Stat chinez, care se afla intr-o vizita oficiala in Germania, a avut discuții cu cancelarul german Olaf Scholz la Berlin. In timpul intrevederii, Li Qiang a remarcat ca China și Germania sint parteneri de incredere și de buna credința pe drumul spre modernizare. In…

- Un roman a incercat sa scoata din țara 8 migranți ascunși in portbagaje. Barbatul conducea un trailer cu mașini spre Germania și a vrut sa iasa din țara prin Vama Varșand, județul Arad. A crezut ca va reuși sa pacaleasca vigilența polițiștilor de frontiera, insa a fost prins și s-a ales cu dosar penal.…

- Pentru Macron, a carui popularitate a suferit din cauza masurii extrem de nepopulare de a creste varsta de pensionare in Franta, summitul ”Alege Franta” este o sansa de a recastiga initiativa prin impulsul sau de reforma pro-business si de a muta atentia publica spre promovarea industriei cu emisii…

- Mai multi migranti din Siria si Irak au fost prinsi, vineri, cand voiau sa iasa ilegal din tara ascunsi intr-un TIR incarcat cu sticle cu vin, care urmau sa fie livrate in Germania de o companie de transport bulgara, potrivit Agerpres.TIR-ul a fost verificat in Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac…

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a declarat, intr-o conferința de presa comuna cu președintele Klaus Iohannis, ca Berlinul sprijina total Romania pentru a adera la spațiul Schengen.”Vom spriji militar Ucraina atat timp cat timp va fi nevoie. Doresc sa-mi exprim recunoștința pentru Romania, pentru…

- Germania este pregatita sa adopte o noua lege a nationalitatii, care va facilita strainilor sa obtina cetatenia germana, ca parte a unei schimbari mai ample a politicii de imigratie, menita sa sustina forta de munca in scadere a tarii, transmite CNBC.Proiectul de lege, care va fi prezentat parlamentarilor…

- Trecerea la ora de vara 2023 face ca ziua in care se intampla acest lucru sa fie cea mai scurta din an. Acest proces are loc in fiecare an, cu scopul de a beneficia de o perioada mai indelungata de lumina naturala.Afla cand se schimba ora in 2023 și trecem la ora de vara:Ora de vara 2023. Cand se schimba…