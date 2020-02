Germania introduce o pensie minimă pentru cele mai sărace persoane Incepand de anul viitor, circa 1,3 milioane de pensionari care primesc pensii mici vor incasa un supliment, masura urmand sa coste 1,3 miliarde de euro pe an, conform proiectului de lege adoptate in consiliul de ministri, informeaza AFP. "Crearea acestei pensii minime va contribui la o mai mare justitie sociala in tara noastra", a afirmat ministrul social-democrat al Muncii, Hubertus Heil, care a venit cu acest proiect. O astfel de pensie minima va fi "in special in beneficiul femeilor", care reprezinta circa 70% dintre persoanele ce ar urma sa beneficieze de crestere, in special… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

