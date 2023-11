Stiri pe aceeasi tema

- Franta, Germania si Italia au ajuns la un acord cu privire la modul in care ar trebui sa fie reglementata inteligenta artificiala, potrivit unui document comun vazut de Reuters, ceea ce ar urma sa accelereze negocierile la nivel european.Cele trei guverne sustin angajamente care sunt voluntare, dar…

- Coaliția de guvernare a cancelarului german Olaf Scholz a convenit in principiu sa dubleze ajutorul militar pentru Ucraina anul viitor, pana la 8 miliarde de euro (8,5 miliarde de dolari), a declarat duminica o sursa politica de la Berlin, potrivit Reuters. Daca va fi aprobata de parlament, unde partidele…

- Clarificari privind aplicarea OUG 90/2023 pentru reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023. Despre faptul ca Guvernul ar urma sa preia la Fondul de rezerva 10% din banii ramași necheltuiți de autoritațile locale, in urma aplicarii acestei OUG: Aceasta prevedere nu se refera la autoritațile locale.…

- ”Astazi, aprobam o serie de masuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 in vederea incadrarii in tinta de deficit bugetar asumat prin Programul de Convergenta. Am spus de la bun inceput ca statul trebuie sa fie primul care face economii. De aceea, limitam si reducem cheltuielile bugetare…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat aprobarea seriei de masuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 in vederea incadrarii in tinta de deficit bugetar. ”Am spus de la bun inceput ca statul trebuie sa fie primul care face economii”, a declarat Ciolacu. ”Astazi, aprobam o serie de masuri…

- Guvernul german a declarat miercuri ca secretarul general al ONU, Antonio Guterres, continua sa se bucure de increderea sa, apreciind ca cererea Israelului adresata in ajun lui Guterres de a demisiona ca urmare a comentariilor sale privind conflictul cu Hamas "nu este adecvata", potrivit EFE. "Trebuie…

- Guvernul german foloseste "trucuri de contabilitate" pentru a indeplini obiectivul NATO de a aloca 2% din PIB pentru cheltuielile militare ale tarii in 2024, scrie vineri revista Der Spiegel, citand dovezi dintr-un document intern al Ministerului de Finante, relateaza Reuters, informeaza News.ro.Potrivit…

- Germania l-a convocat marti pe ambasadorul polonez, iar ministrul de interne Nancy Faeser a discutat cu omologul sau de la Varsovia despre scandalul legat de acordarea de vize de munca strainilor contra cost, subiect ce tulbura scena politica poloneza, transmite Reuters, citand surse guvernamentale…