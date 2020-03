Germania închide graniţele cu Franţa, Austria şi Elveţia Germania a decis sa inchida de luni granitele cu Franta, Austria si Elvetia pentru a incetini raspandirea noului coronavirus, relateaza presa germana. Navetiștilor li se va permite sa calatoreasca, iar importurile de bunuri sunt, de asemenea, exceptate. Nu exista inca informatii privind posibila inchidere a granitelor cu Polonia, Danemarca, Olanda si Cehia. Articolul Germania inchide granitele cu Franta, Austria si Elvetia a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

