- Un fost gardian SS, acum in varsta de 100 de ani, este judecat incepand de joi de un tribunal german, fiind acuzat ca a contribuit la moartea a peste 3.500 de oameni intr-un lagar de concentrare nazist in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, transmit Reuters si AFP, citat de agerpres. Procurorii…

- O echipa de avocati din Germania negociaza ce sanctiuni sa primeasca barbatul. Obiectele de razboi au fost scoase dintr-o casa situata in orasul german Heikendorf, in 2015, cu ajutorul armatei, relateaza BBC, citat de ziaruldeiasi.ro .Procurorii si avocatii apararii negociaza acum posibilele sanctiuni,…