- Fostul lider catalan in exil, Carles Puigdemont, a obtinut o destindere a conditiilor de detentie in Germania, in asteptarea solutionarii cererii de extradare catre Spania, au anuntat luni reprezentanti din domeniul justitiei, informeaza dpa, conform agerpres.ro. Lui Puigdemont i s-a cerut…

- Fostul președinte catalan Carles Puigdemont a declarat sambata ca va ramane in Berlin cat timp o justiția germana va delibera daca il va extrada in Spania pentru acuzații privind gestionarea fondurilor publice, adaugand ca spera ca pana la urma sa poata sa se stabileasca in Belgia, transmite Reuters.

- Procurorii germani au decis marti sa solicite unui tribunal regional extradarea fostului lider catalan Carles Puigdemont catre Spania, unde acesta este acuzat de rebeliune in legatura cu demersurile sale de anul trecut privind independenta Cataloniei, transmit DPA, AFP si Reuters, citate de agerpres.ro. …

- Procurorii germani au decis marti sa solicite unui tribunal regional extradarea fostului lider catalan Carles Puigdemont catre Spania, unde acesta este acuzat de rebeliune in legatura cu demersurile sale de anul trecut privind independenta Cataloniei, transmit DPA, AFP si Reuters. Carles…

- Liderul catalan in exil Carles Puigdemont, arestat duminica in Germania, nu se va preda niciodata si este hotarat sa continue lupta, a asigurat marti avocatul sau Gonzalo Boye, care l-a vizitat la inchisoarea din Neumunster, relateaza AFP. Puigdemont si-a exprimat de asemenea increderea deplina in justitia…

- Cel putin 89 de persoane au fost ranite, iar alte patru au fost retinute in timpul protestelor fata de arestarea lui Carles Puigdemont, dupa ce fostul lider catalan a fost retinut in Germania in baza unui mandat de arestare international emis de Spania, scrie News.ro, citand Sky News.

- UPDATE / Fostul lider catalan, Carles Puigdemont, a fost retinut duminica in Germania, dupa ce autoritatle din Spania au emis mandat international de arestare. Avocatul acestuia, Jaume Alonso Cuevilla, a fost cel care a anuntat ca Puigdemont a fost retinut ...

- Carles Puigdemont, fostul lider separatist catalan cautat de autoritatile spaniole, care il acuza de rebeliune, a fost retinut de politie in Germania, a anuntat duminica avocatul sau, potrivit dpa. Puigdemont a fost retinut in momentul in care a trecut granita in Germania dinspre Danemarca, in drumul…