Stiri pe aceeasi tema

- Conservatorul german Armin Laschet a facut un pas mare catre succesiunea Angelei Merkel si a fost ales luni, in pofida nepopularitatii sale, de catre conducerea partidului sau, Uniunea Crestin Democrata (CDU), sa candideze la postul de cancelar in alegerile parlamentare din septembrie, relateaza AFP.

- Premierul Bavariei, Markus Soeder, si-a anuntat duminica intentia de a candida la postul de cancelar al Germaniei, afirmand ca va rezolva chestiunea in curand si amiabil cu rivalul sau, seful Partidului Crestin-Democrat (CDU), Armin Laschet, transmite Reuters, potrivit news.ro. In ultima perioada…

- Atat premierul landului Bavaria, Markus Soeder, cat si liderul Uniunii Crestin-Democrate (CDU), Armin Laschet, sunt dispusi sa o inlocuiasca pe Angela Merkel in functia de cancelar si sa conduca partidul in alegerile din septembrie, au declarat duminica cei doi in timpul unor intalniri la partid,…

- Angela Merkel intenționeaza sa preia controlul asupra combaterii pandemiei de la landurile germane pentru a impune noi restricții in regiunile cu o incidența ridicata a infectarilor, a anunțat un purtator de cuvant al guvernului de la Berlin, citat de Reuters . Guvernul federal intenționeaza sa introduca…

- Armin Laschet, liderul conservator al regiunii cu populatia cea mai mare din Germania, s-a erijat luni in purtator de cuvant al landurilor pentru a apara strategia lor de lupta impotriva pandemiei, dupa criticile dure de duminica ale cancelarului Angela Merkel, relateaza AFP. Landul sau, Renania…

- Gestionarea pandemiei din Germania seamana discordie în cadrul partidului conservator al Angelei Merkel, contestata deschis luni de principalul adversar intern pentru succesiunea sa, Armin Laschet, potrivit AFP.În ajunul lansarii oficiale a campaniei sale pentru a încerca sa…

- Partidul Crestin Democrat (CDU) a suferit duminica infrangeri stanjenitoare in alegerile regionale din doua landuri, un regres pentru aceasta formatiune politica inainte alegerilor federale din septembrie, in urma carora va fi ales un succesor al cancelarului Angelei Merkel, relateaza Reuters . Nemultumirea…