- BERD ridica estimarea privind creșterea economica a Romaniei la 4%, dar atrage atenția asupra adancirii deficitului bugetar și de cont curent Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si-a imbunatatit estimarile privind evolutia economiei Romaniei in 2019 si a mentinut prognoza privind…

- Targmuresenii vor mai multe piste speciale, pe care sa se deplaseze in siguranta. Astfel, mult mai multi oameni ar opta pentru bicicleta, in defavoarea masinii. Iar asta ar duce la reducerea poluarii din oras.

- Cresterea inflatiei, deprecierea leului si accentuarea blocajului financiar reprezinta principalele temeri ale investitorilor in toamna acestui an. Instabilitatea politica a revenit in prim-plan, zgomotul politic fiind de natura sa accentueze semnalele de alarma privind evolutia economiei, arata o analiza…

- Marsul pentru Paduri va avea loc pe 3 noiembrie și va incepe la ora 18:00, din Piața Universitații, cu traseu Piața Universitații – Piața Kogalniceanu – Ministerul Apelor și Padurilor. Padurile Romaniei nu mai au timp! Ultimele date din Inventarul Forestier Național arata ca taierile ilegale au loc…

- Vicepresedintele ALDE Iasi, Ciprian Lucian Rosca, secretar de stat in Ministerul Dezvoltarii, ii cere demisia lui Varujan Vosganian de la sefia ALDE Iasi, acuzandu-l ca a divizat filiala si ca este responsabil pentru rezultatele slabe ale organizatiei la ultimele alegeri.Ciprian Lucian Rosca…

- Deputatul PNL de Suceava, Angelica Fador, ii atrage atenția vicepremierului și ministrului dezvoltarii regionale și administrației publice, Daniel Suciu, ca OUG 114/2018 a determinat creșterea costului proiectelor de investiții. Angelica Fador i-a transmis lui Daniel Suciu ca in urma aplicarii prevederilor…

- Rujeola revine in Europa, in mare parte din cauza celor care refuza sa fie vaccinați, avertizeaza Organizația Mondiala a Sanatații. Conform statisticilor OMS, in prima jumatate a anului 2019, in Europa s-au inregistrat de doua ori mai multe cazuri de rujeola, spre deosebire de aceeași perioada…

- Natalia Elena Intotero, ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, a afirmat ca atitudinea politiei din Leipzig care a cerut hotelierilor sa anunte daca au cazati turisti romani, este inacceptabila si ca "romanii din Germania sau cei care calatoresc in Germania nu trebuie sa fie supusi unei asemenea…