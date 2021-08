Stiri pe aceeasi tema

- Campania electorala in urma careia se va decide cine o va inlocui pe Angela Merkel in functia de cancelar federal al Germaniei s-a incins si mai mult duminica, dupa publicarea unui nou sondaj care arata ca Partidul Social Democrat (SPD) castiga si mai mult in preferintele

- Partidul Social-Democrat german (SPD) i-a depasit in intentiile de vot pe conservatorii cancelarului Angela Merkel pentru prima data in 15 ani, indica un sondaj de opinie realizat de institutul Forsa pentru RTL/NTV si publicat marti, cu o luna inaintea alegerilor parlamentare nationale din Germania,…

- Sprijinul electoral pentru Partidul Social-Democrat german (SPD) este in crestere, depasind sustinerea alegatorilor pentru Verzi si apropiindu-se de crestin-democratii cancelarului Angela Merkel, indica un sondaj de opinie realizat de institutul Forsa si publicat miercuri de DPA, cu cinci saptamani…

- Tesla spera sa fabrice primele automobile la gigafabrica din Gruenheide, de langa Berlin, in octombrie, a declarat vineri fondatorul companiei americane, Elon Musk, transmite Reuters. Tesla a aminat deschiderea gigafabricii pentru sfarsitul anului 2021, dand vina pe piedicile birocratice din…

- Sprijinul electoral pentru Uniunea Crestin-Democrata (CDU) a scazut din nou fata de acum doua saptamani, indica un sondaj de opinie realizat de Forschungsgruppe Wahlen si publicat vineri, cu o luna si jumatate inaintea alegerilor parlamentare din Germania, transmite Reuters. Ancheta sociologica…

- Partidul Social Democrat (SPD) castiga teren in intentiile de vot, in detrimentul Uniunii Crestin Democrate (CDU) a Angelei Merkel, arata doua sondaje de opinie, inaintea alegerilor legislative din septembrie, potrivit carora urmeaza sa fie necesara o coalitie de guvernamant de trei partide, ci nu de…

- Ministrul german de finante, Olaf Scholz, a declarat marti ca propunerea unor consilieri economici de majorare suplimentara a varstei de pensionare pana la 68 de ani este gresita si ca germanii se pot baza pe Partidul Social Democrat (SPD), din care face parte, sa blocheze o astfel de masura dupa alegerile…