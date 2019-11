Germania ''condamnă acţiunile disproporţionate ale forţelor de securitate'' în cursul protestelor din Iran Germania a condamnat joi ''actiunile disproportionate ale fortelor de securitate'' in cursul protestelor care au avut loc in Iran in ultimele zile si care s-ar fi soldat cu zeci de morti, relateaza AFP. "Solicitam fortelor de securitate iraniene sa faca dovada de cea mai mare retinere", a declarat, potrivit unui comunicat, o purtatoare de cuvant a Ministerului de Externe, asteptand ca "liderii iranieni sa ridice complet restrictiile impuse la accesul pe internet". "Suntem ingroziti de informatiile referitoare la peste 100 de morti si condamnam actiunile disproportionate ale fortelor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

