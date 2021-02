Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe german Heiko Maas a cerut marti eliberarea imediata a opozantului Aleksei Navalnii, calificand pedeapsa cu inchisoarea in cazul opozantului Kremlinului drept o ''lovitura dura'' data statului de drept in Rusia, relateaza AFP. "Verdictul de astazi impotriva lui Aleksei…

- Ministrul francez de externe Jean-Yves Le Drian a criticat duminica valul de arestari operate in ziua precedenta in Rusia la manifestatiile de sustinere a opozantului Aleksei Navalnii, retineri pe care le-a descris drept o ''deriva autoritara'' si o atingere ''insuporttabila''…

- Ministrul german de externe Heiko Maas a cerut luni Rusiei sa-l ''elibereze imediat'' pe opozantul Aleksei Navalnii, arestat duminica la sosirea sa la Moscova, transmite AFP. Navalnii a fost arestat duminica seara, la punctul de control al pasapoartelor de pe aeroportul Seremetievo din…

- Ministrul german de externe, Heiko Maas, a cerut luni Rusiei sa-l elibereze imediat pe opozantul Aleksei Navalnii, arestat duminica la sosirea sa la Moscova. Și Londra a cerut Rusiei eliberarea imediata a lui Navalnii. Ministrul de externe englez a subliniat ca Moscova trebuie sa dea explicatii asupra…

- Ministrul german de externe Heiko Maas a cerut luni Rusiei sa-l ''elibereze imediat'' pe opozantul Aleksei Navalnii, arestat duminica la sosirea sa la Moscova, transmite AFP, potrivit AGERPRES. Navalnii a fost arestat duminica seara, la punctul de control al pasapoartelor de pe aeroportul…

- Charles Michel, presedintele Consiliului European, a cerut autoritatilor ruse sa il elibereze imediat pe opozantul Aleksei Navalnii, arestat pe aeroport chiar la revenirea in Moscova. Un mesaj similar a transmis si seful diplomatiei europene, Josep Borrell, care a indemnat Rusia „sa respecte drepturile"…

- Canada a reclamat duminica eliberarea imediata a opozantului rus Aleksei Navalnii, considerand "inacceptabila" arestarea lui la intoarcerea in Rusia, dupa ce a primit ingrijiri in Germania pentru o presupusa otravire, noteaza AFP. "Canada condamna ferm arestarea lui Aleksei Navalnii la sosirea lui la…

- O ancheta pentru ”frauda pe scara larga” a fost deschisa in Rusia, vizandu-l pe opozantul Alexei Navalnii, care este in convalescenta in Germania dupa ce ar fi fost otravit, au anuntat autoritatile de la Moscova. Navalnii denunta o “isterie” a Kremlinului, informeaza AFP.