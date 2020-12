Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin cinci persoane au murit, iar alte 15 au fost ranite in incidentul rutier produs marti dupa-amiaza in oraselul german Trier, anunta autoritatile germane. „Putem confirma: cinci morti, inclusiv un copil. Multe alte persoane sunt in stare grava”, a comunicat Politia din Trier, prin Twitter. In…

- Cel putin patru persoane au murit, iar alte 15 au fost ranite in incidentul rutier produs marti dupa-amiaza in oraselul german Trier, anunta autoritatile germane. "Potrivit bilantului actual, au murit...

- Cel putin doua persoane si-au pierdut viata si alte 15 au fost ranite dupa ce o masina a intrat intr-o zona pietonala din orasul german Trier (sud-vest), incident ce survine pe fondul temerilor de atentate, relateaza AFP. Poliția le-a cerut oamenilor sa evite zona. Șoferul a fost reținut, citeaza Digi24.

- Cel putin doua persoane si-au pierdut viata si alte 15 au fost ranite dupa ce o masina a intrat intr-o zona pietonala din orasul german Trier (sud-vest), incident ce survine pe fondul temerilor de atentate, relateaza AFP. Poliția le-a cerut oamenilor sa evite zona. Șoferul a fost reținut, citeaza Digi24.

- Cel puțin doua persoane au murit și mai multe au fost ranite dupa ce au fost lovite de o mașina care a intrat intr-o zona pietonala din Trier, Germania, la granița cu Luxemburg. Poliția le-a cerut oamenilor sa evite zona. Șoferul a fost reținut, scrie digi24.ro .

- Mai multe persoane au fost ranite, marti, in urma unui atac care a avut loc in zona pietonala Trier. Victimele au fost lovite intentionat de o masina, iar din primele informatii, doua persoane au decedat si 10 sunt ranite. „Soferul a fost retinut”, a declarat primarul oraselului Trier, Wolfram Leibe.…

- Cel putin doua persoane au murit, iar numeroase altele au fost ranite dupa ce un vehicul a lovit un grup de persoane, in oraselul german Trier. Incidentul rutier a avut marti dupa-amiaza intr-o zona pietonala din oraselul Trier, situat in vestul Germaniei, potrivit publicatiei Bild, conform…

- Cel puțin doua persoane au murit și mai multe au fost ranite dupa ce au fost lovite de o mașina care a intrat intr-o zona pietonala din Trier, oraș in vestul Germaniei, la granița cu Luxemburg, scrie DW.com. Poliția le-a cerut oamenilor sa evite zona.