Germania, care urmează să preia preşedinţia UE, doreşte mai multă reciprocitate în relaţiile cu China Germania a semnalat ca va insista pentru o linie mai dura a UE fata de China, potrivit unui proiect de document care ar putea constitui o cerere mai ferma pentru ''reciprocitate'' - vazuta drept un cod de acces pentru firmele europene - si un nou accent pe ''valori'', relateaza Reuters.



Germania preia presedintia rotativa a UE in a doua jumatate a acestui an. Aceasta si-a stabilit planurile de politici pentru presedintie intr-un proiect revazut de Reuters luni, care inlocuieste un proiect elaborat in martie.



Printre elementele noi, in documentul…

Sursa articol: agerpres.ro

