Germania atenuează costurile cu energia pentru industrie Guvernul german a ajuns la un acord pe cinci ani privind un pachet de masuri pentru sprijinirea industriei, afectata de preturile ridicate ale electricitatii, in incercarea de a accelera eforturile de stopare a relocarii firmelor catre tari cu costuri mai scazute de productie si Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Germania vrea sa elimine scutirile date in pandemie pentru restaurante. Din acest motiv, patronii de localuri se tem ca vor fi nevoiți sa iși inchida afacerile. Guvernul din Germania a redus taxa pe valoarea adaugata (TVA) pentru alimentele din restaurante la 7%, in timpul pandemiei. Dar aceasta urmeaza…

- Guvernul german intentioneaza sa creeze o noua autoritate cu scopul combaterii mai eficiente a criminalitatii financiare, a declarat miercuri ministrul german al Finantelor, Christian Lindner, relateaza DPA."Comasam acum diferite domenii de competenta in lupta impotriva spalarii banilor intr-o noua…

- Guvernul german anunța duminica intenția de a reevalua acordarea sprijinului in valoare de sute de milioane de euro palestinienilor, in urma celui mai mare atac asupra Israelului din ultimii ani, lansat de teroriștii Hamas. Germania va discuta cu Israelul despre modalitatea prin care s-ar putea realiza…

- Romania a imprumutat luni 3 miliarde de euro de pe piețele externe, prin doua emisiuni, pe 5 și pe 10 ani.„Este un imprumut de 3 miliarde de euro, dobanzi cele mai mici, sunt imprumuturi pe investiții. Faceți o diferența intre dobanzile, co-finantarii pentru investiții si cu restul de imprumuturi”,…

- Germania a confirmat pentru transferul pacienților arși 13 locuri, iar pentru Austria inca 3 locuri. Seful DSU, Raed Arafat, a spus ca in cursul zilei si alte aeronave vor transporta raniti in strainatate. Doua aeronave au plecat spre Bruxelles și Milano, cu patru pacienți dintre cei mai gravi, in…

- Consortiul include partenerii sud-coreeni EcoProBM si SK On, potrivit unui comunicat al ministerului. Fabrica va produce in cele din urma 45.000 de tone de materiale catodice active (CAM) pe an pentru vehiculele electrice Ford. Ford, intr-o declaratie separata, a descris materialele ca fiind Nichel…

- Germania a mai facut un pas miercuri catre legalizarea canabisului in scop recreativ odata cu adoptarea de catre guvern a unui proiect de lege, care va fi insotita de o campanie de prevenire destinata tinerilor, relateaza France Presse si DPA.