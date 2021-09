Stiri pe aceeasi tema

- Dupa dejucarea unui posibil atac asupra unei sinagogi din orasul Hagen, din vestul Germaniei, candidatul conservator la postul de cancelar Armin Laschet s-a pronuntat din nou in favoarea deportarii asa-numitelor persoane periculoase, relateaza sambata dpa. In plus, candidatul la sefia guvernului…

- Academicianul austriac Stefan Weber a anuntat ca in urma analizarii unor publicatii scrise de trei candidati, in special candidata Verzilor, Annalena Baerbock, a descoperit zeci de pasaje problematice, a informat agenția DPA, preluata de Agerpres. Principalii trei candidati la functia de cancelar al…

- Lideri locali ai Uniunii Crestin-Democrate (CDU) din localitatea Limbach-Alstadt, care este situata in landul german Saarland, au decis sa nu foloseasca afisele electorale cu imaginea politicianului Armin Laschet, candidatul pe care conservatorii germani il doresc ca sa-i succeada Angelei Merkel in…

- Candidatul conservatorilor germani la postul de cancelar, Armin Laschet, si-a prezentat vineri echipa de campanie in perspectiva alegerilor legislative din 26 septembrie, pe fondul scaderii popularitatii Uniunii Crestin-Democrate (CDU) in sondajele de opinie in ultimele saptamini, informeaza AFP, Reuters…

- Tesla a aminat deschiderea gigafabricii pentru sfarsitul anului 2021, dand vina pe piedicile birocratice din Germania. “Asteptam cu nerabdare sa obtinem aprobarea pentru a produce primele masini, poate in octombrie, daca suntem norocosi”, a declarat Musk intr-o vizita la uzina impreuna cu Armin Laschet,…

- Comisia Europeana dezaproba decizia Germaniei de a impune interdictii privind calatoriile in și dinspre Portugalia, tara unde se raspandeste intens varianta Delta a coronavirusului. Germania ar trebui sa se limiteze la impunerea testarii si a carantinei pentru persoanele venite din aceasta tara, pentru…