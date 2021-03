Stiri pe aceeasi tema

- Sambata au loc proteste in mai multe orașe din Germania. Cetațenii protesteaza fața de masurile anti-pandemie. In cadrul manifestațiilor au avut loc violențe intre demonstranți și oamenii legii. Oamenii au ieșit in strada in Berlin, Munchen, Dresda, Dusseldorf si Erfurt. Conform publicatiei Bild ,…

- Un nou proiect de lege prevede ca Italia, una dintre cele mai afectate state europene in pandemie, sa intre in carantina naționala de Paști. Paștele catolic va incepe anul acesta pe 4 aprilie. Masura este menita sa limiteze raspandirea Covid-19, in contextul in care Italia se confrunta cu o creștere…

- Judetul Maramures a intrat in zona rosie, dupa ultima raportare a infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2. Incidența cazurilor a ajuns la 3.07/mia de locuitori, in creștere fața de ziua precedenta, cand au...

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca CNSU a aprobat o hotarare care prevede o propunere de act normativ prin care operatorii economici care nu respecta regulile din starea de alerta vor avea activitatea suspendata pe perioada determinata, prim-ministrul propunand doua saptamani. “Astazi, inaintea ședinței…

- Se prelungește carantina in Germania din cauza numarului mare de imbolnaviri Covid-19. Restricțiile vor dura pana cel puțin la jumatatea lunii februarie. Printre restricțiile care raman in vigoare pana la jumatatea lunii viitoare se numara suspendarea cursurilor in școli, menținerea restaurantelor,…

- Cifrele noilor infectari si ale deceselor asociate COVID-19 in Europa inregistreaza noi maxime, cum este cazul Germaniei, care joi a anuntat un nou record de decese, motiv pentru care unele tari impun noi restrictii antiepidemice sau le prelungesc pe cele deja adoptate, relateaza agentia EFE. Germania…

- Germania a inregistrat, in ultimele 24 de ore, 1.188 de decese asociate Covid-19, un nou record, precum si 31.849 de noi contagieri, a informat azi Institutul Robert Koch (RKI), citat de agerpres . Cel mai mare numar de decese inregistrat pana la aceasta data era cel din 30 decembrie (1.129 de morti,)…

- Numarul cazurilor globale de COVID-19 notificate oficial catre Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a ajuns vineri la 78,2 milioane, ceea ce inseamna ca, intr-un singur an, peste 1% din populatia mondiala s-a infectat cu SARS-CoV-2. In prima zi de Craciun au fost comunicate OMS 655.000 de cazuri noi…