- Fondul special de aparare al Germaniei, in valoare de 100 de miliarde de euro, nu mai este suficient pentru a acoperi nevoile sale, a declarat noul ministru al apararii Boris Pistorius intr-un interviu pentru Sueddeutsche Zeitung , scrie Reuters . Pistorius, care a preluat funcția saptamana trecuta…

- Razboi in Ucraina, ziua 336. Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, ca raspuns la relatarile privind lipsa de munitii a armatei ruse, ca Rusia produce rachete antiaeriene cat restul lumii la un loc.

- Germania a dat unda verde livrarilor de tancuri Leopard catre Ucraina, a anunțat, miercuri, Guvernul de la Berlin, citat de AFP. Germania va furniza tancurile sale Leopard 2 Ucrainei, depașind reticențele privind trimiterea de armament greu pe care Kievul il considera crucial pentru a invinge invazia…

- Polonia este pregatita sa ia masuri „non-standard” daca Germania se opune trimiterii tancurilor Leopard 2 in Ucraina, a declarat vineri ministrul adjunct de externe polonez Pawel Jablonski la radioul privat RMF FM, potrivit Sky News. Intrebat daca trimiterea de tancuri in Ucraina ar fi posibila chiar…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat joi ca ar fi periculos sa subestimam ambițiile Rusiei și ale președintelui Vladimir Putin pe fondul razboiului din Ucraina, potrivit Reuters. „Au aratat o mare disponibilitate de a tolera pierderile și suferința”, a declarat Stoltenberg la o conferința…

- Reprezentanti ai opozitiei ruse din cinci consilii regionale au facut apel la presedintele Vladimir Putin cerandu-i sa emita un decret pentru a pune capat mobilizarii militare partiale pe care el a anuntat-o in septembrie pentru a intari forta de invazie a Moscovei in Ucraina, relateaza marti Reuters,…

- Fostul cancelar german Angela Merkel a declarat ca iși propusese sa convoace discutii la nivelul Uniunii Europene cu presedintele rus Vladimir Putin cu un an inainte ca acesta sa lanseze invazia in Ucraina, dar in cele din urma nu a vazut nicio posibilitate de a-l influenta pe liderul rus la sfarsitul…

- O premiera pentru Regatul Unit, care trimite trei aparate de zbor Ucrainei. Secretarul Apararii, Ben Wallace a declarat, miercuri, ca Marea Britanie vrea sa sprijine rezistența Kievului, scrie „The Guardian”, potrivit News.ro. Primul dintre cele trei elicoptere Sea King a și aterizat in Ucraina, conform…