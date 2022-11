Stiri pe aceeasi tema

- Sefa diplomatiei germane Annalena Baerbock a promis un ajutor suplimentar de 32,3 milioane de euro (33,08 milioane de dolari) Republicii Moldova din partea Berlinului pentru a ajuta la consolidarea acestei tari impotriva numeroaselor efecte ale razboiului din Ucraina vecina, relateaza DPA și Agerpres…

- La reuniunea care are loc luni, 21 noiembrie, in capitala Franței participa reprezentanți din 45 de țari și instituții care vor discuta despre ajutoare in valoare de milioane de euro pentru Republica Moldova, in contextul iernii care se apropie și al temerilor ca micul stat est-european ar putea fi…

- Liderii din aproximativ 45 de țari se intalnesc luni la Paris pentru a promite sprijin urgent in valoare de milioane de euro pentru Republica Moldova, in timp ce cresc temerile ca aceasta ar putea fi destabilizata și mai mult de razboiul pornit de ruși in Ucraina. Basarabenii au resimțit din plin efectele…

- Republica Moldova se confrunta cu o problema majora, fiind sub un atac hibrid rusesc. Iar o eventuala schimbare de putere in Moldova ar fi o lovitura grea pentru Romania, și implicit UE și NATO. Analistul politic Bogdan Chirieac, in cadrul emisiunii „Deferiți mass-media”, a atras atenția asupra pericolului…

- Autoritatea de reglementare a gazelor din Republica Moldova a majorat vineri tarifele pentru consumatorii casnici cu 27%, la 29,27 lei moldovenesti (1,51 dolari) pe metru cub, pentru a reflecta cresterea semnificativa a costurilor aprovizionarii, de cand Rusia a invadat Ucraina, transmite Reuters. Una…

- Economia deja zdruncinata a Moldovei s-ar putea confrunta cu un dublu soc al intreruperii gazului rusesc si al preturilor „extraordinar de ridicate” la energie, in timp ce cea mai saraca natiune din Europa se pregateste pentru iarna, a spus premierul tarii, potrivit Bloomberg. Prim-ministrul Natalia…

- Republica Moldova cumpara gaze naturale și le va stoca in Romania, conform unei decizii anunțate, la data de 30 august 2022, la Chișinau. Decizia a fost luata de Comisia pentru Situații Excepționale din Republica Moldova. Comisia a dispus sa se incheie un contract intre SA „Energocom” și SA „Moldovagaz”…