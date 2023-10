Stiri pe aceeasi tema

- Germania, un nou semnal puternic in favoare Romaniei: precizarile cancelarului Olaf ScholzPremierul Bulgariei, Nikolai Denkov, s-a intalnit cu cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, la Berlin. In cadrul intrevederii desfasurate miercuri seara, cei doi au abordat subiecte legate de Schengen, Balcanii de…

- Razboiul din Ucraina a redus cresterea economica si a impins in sus "considerabil" inflatia in Europa, cu efecte mai grave care urmeaza sa vina, a declarat Banca Nationala a Elvetiei intr-un studiu publicat vineri si citat de Reuters, scrie AGERPRES.De cand Rusia a invadat Ucraina in februarie 2022,…

- Germania și Norvegia au inaugurat, marți, producția unei noi serii de submarine, construite la șantierul naval Kiel, din nordul Germaniei, de conglomeratul industrial german ThyssenKrupp Marine Systems. Submarinele sunt menite sa intareasca protecția flancului nordic al NATO, scrie AFP, citata de Agerpres.

- Economia zonei Euro va crește mai lent decat se preconiza in 2023 și 2024, a anunțat luni Comisia Europeana. De vina sunt inflația ridicata și recesiunea care amenința Germania, cea mai mare economie din UE, potrivit Reuters, informeaza Mediafax. In schimb, Franța și Spania se ridica și ar putea lua…

- Denumirea ”bolnavul Europei” a reaparut in ultimele saptamani, deoarece productia manufacturiera continua sa se balbaie in cea mai mare economie a regiunii, iar tara se confrunta cu preturile ridicate ale energiei. Eticheta a fost folosita initial pentru a descrie economia germana in 1998, deoarece…

- Peisaj ca de iarna in plina vara, in sudul Germaniei, unde strazile unui oraș au fost acoperite de un strat de 30 de centimetri de grindina. Vremea extrema face ravagii și in Slovenia. Sunt cel puțin 3 morți in urma inundațiilor catastrofale. Ploile torentiale au fost descrise de salvatori ca fiind…

- O femeie de 31 de ani era tinuta cu forta in Germania. Agresorul cerea 20.000 de euro pentru a o elibera, altfel ar fi vandut o. Conform unui comunicat de presa din partea Inspectoratului General al Politiei Romane, politistii s au mobilizat pentru salvarea victimei in cazul unei sesizari privind sechestrarea…

- Doi profesori, Laura Nickel, in varsta de 34 de ani, si Max Teske, in varsta de 31 de ani (foto jos), au fost hartuiti pana au plecat de la Colegiul Mina Witkojc din Burg, in Luzacia, o regiune pitoreasca situata in estul Germaniei, dupa ce au denuntat, in aprilie, ideologia rasista si homofoba a unor…