- O echipa medicala va sosi vineri din Germania pentru a evalua pacientii romani cu COVID-19 care ar putea fi transferati cu avionul la spitale din aceasta tara, anunta Ambasada Germaniei in Romania. Echipa de evaluare va fi formata din personal din cadrul serviciului medical al fortelor armate germane,…

- Raed Arafat, a anunțat vineri, 15 octombrie, ca Bucureștiul nu va fi carantinat, chiar daca incidența infectarilor a ajuns la 15,83 la mie. In plus, DSU a preluat gratuit, de urgența, 396 de ventilatoare din depozitele Unifarm. Alte 5 ventilatoare pentru transport pacienți și 8 concentratoare de oxigen…

- Un mesaj de tip RO-Alert a fost trimis la nivel național de catre Departamentul pentru Situații de Urgența, condus de Raed Arafat. Cetațenii din Romania au primit un mesaj de avertizare extrema in contextul creșterii ratei de infectare cu Covid-19. Avertizare extrema RO-Alert. Ce mesaj au primit romanii…

- Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice din Romania (COPAC) este revoltata de decizia autoritaților de a suspenda internarile și interventiile chirurgicale pentru o perioada de 30 de zile, precum si alte tratamente si investigatii medicale care nu reprezinta urgente, solicitand anularea…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anunțat ca, marți, autoritațile din Romania vor activa Mecanismul de protectie civila al UE in vederea achizitionarii medicamentului Tocilizumab, folosit in tratarea cazurilor de COVID-19. „Problema activarii Mecanismului de protectie…

- De astazi, incep controale in școli, anunța ministrul Educației. Respectiv, se verifica respectarea normelor sanitare in vigoare. Se intampla in timp ce testele de saliva pentru elevi și profesori, care vor fi folosite in școala, sunt inca la stadiul de promisiune. Ministerul Educației așteapta, la…