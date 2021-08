Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii care au preluat puterea in Afganistan impiedica plecarea afganilor de pe aeroportul din Kabul, a deplans marti guvernul german, scrie AFP. "In jurul aeroportului din Kabul, posturi de securitate au fost amplasate de talibani pentru a controla accesul", a indicat ministrul german…

- Anunțul vine dupa mai multe zile in care cei care au lucrat pentru guvernul din Afganistan si organizatii sprijinite de Occident, precum traducatori ai trupelor americane, s-au temut de repercusiuni, dupa ce talibanii au cucerit capitala Kabul pe 15 august. Talibanii au anuntat o gratiere generala pentru…

- Șase figuri importante conduc mișcarea talibana care se lupta cu guvernul susținut de Occident din 2001. Talibanii s-au luptat cu guvernul afgan sprijinit de occident in Kabul de cand a fost inlaturat de la putere in 2001. Grupul a atras inițial membri care, cu sprijinul Statelor Unite, au…

- Prim-ministrul pakistanez Imran Khan a declarat miercuri ca liderii talibani nu vor negocia cu guvernul afgan atat timp cat Ashraf Ghani ramane presedinte, transmite Reuters. Khan a opinat ca o reglementare politica pare dificila in conditiile actuale. "Am incercat sa ii conving pe talibani ... cu trei-patru…

- Președintele rus Vladimir Putin și cancelarul german Angela Merkel și-au exprimat satisfacția ca gazoductul Nord Stream 2 dintre cele doua țari lor se apropie de finalizare, a declarat miercuri Kremlinul, potrivit AFP."Liderii sunt încântați sa vada ca Nord Stream 2 este pe…

- Situația se inrautațește din ce in ce in Afganistan, in condițiile in care nu doar ca talibanii au reușit sa ocupe o parte semnificativa a țarii. Talibanii țintesc in ultima vreme piloții aviației afgane, o „resursa” extrem de rara pentru forțele guvernamentale. Reuters a scris despre situația piloților…

- Turcia trebuie sa-si retraga trupele din Afganistan în cadrul acordului încheiat anul trecut de catre Statele Unite cu talibanii, afirma un purtator de cuvânt al mișcarii islamiste într-o serie de declarații acordate agenției Reuters citate de News.ro.Acesta a respins…

- Guvernul german a luat nota si va dori lamuriri in legatura cu informatiile din presa conform carora Statele Unite au spionat responsabili politici in Europa, intre care si cancelarul german Angela Merkel, cu ajutorul serviciilor de informatii daneze, a indicat luni purtatorul de cuvant al cabinetului…