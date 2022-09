Coaliția guvernamentala din Germania a decis in unanimitate sa nu furnizeze tancuri de lupta Ucrainei, deoarece ar fi nevoie de mult timp pentru a instrui armata ucraineana. Acest lucru a fost declarat de Lars Klingbeil, copreședintele Partidului Social-Democrat din Germania, relateaza Bild. Potrivit acestuia, guvernul german este unanim ca, in prezent, nu vor fi furnizate Ucrainei tancuri de lupta principale Leopard II. El a explicat ca pregatirile pentru aceste tancuri de lupta dureaza prea mult timp pentru a avea vreun efect in acest stadiu al razboiului. Potrivit lui Klingbeil, in timpul antrenamentelor…