Germania a luat o decizie EXTREMĂ ca să evite să tremure de frig la iarnă Guvernul german a decis sa preia o participație de 30% din gigantul energetic Uniper, cel mai mare importator de gaze și cea mai mare companie de depozitare din tara, compania fiind amenințata cu falimentul din cauza reducerii livrarilor de gaze rusești. „Uniper este o companie de o importanța vitala pentru dezvoltarea economica a țarii noastre […]

- Rusia livreaza Germaniei o cantitate tot mai redusa de gaze. Conducta Nord Stream intra in revizie si nu stie nimeni daca va mai livra dupa incetarea lucrarilor. Kremlinul poate face presiuni puternice.

