Germania a interzis gruparea neo-nazistă Hammerskins Ministrul german de Interne, Nancy Faeser, a interzis grupul de extrema dreapta Hammerskins Germany, o masura pregatita de peste un an cu ajutorul autoritatilor americane, a anuntat marti Ministerul de Interne de la Berlin, relateaza Agerpres. O organizatie afiliata grupului numita Crew 38, precum si filialele regionale ale Hammerskins sunt, de asemenea, afectate de interdictie. Politistii au facut perchezitii in apartamentele a 28 de membri ai gruparii din zece landuri germane, inclusiv din Berlin si Bavaria, la primele ore ale diminetii de marti, a anuntat ministerul. Grupul actioneaza impotriva… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

