Germania: 63% din populație susține obligativitatea vaccinării Aproape doua treimi din populația Germaniei ar susține obligativitatea vaccinarii impotriva coronavirusului – o propunere care va ajunge in curand in fața parlamentarilor germani – potrivit unui sondaj publicat duminica, transmite dpa . Rezultatele au aratat ca 63% dintre respondenți susțin obligativitatea vaccinarii rezidenților germani impotriva virusului care provoaca Covid-19.Un procent de 30% dintre respondenți s-au opus și 7% nu au dat niciun raspuns.Sondajul a fost realizat de YouGov pentru dpa și a implicat 2.067 de persoane intervievate de miercuri pana vineri.In urma cu aproape un an,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

