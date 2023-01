Stiri pe aceeasi tema

- Georgina Rodriguez trebuie sa faca mari sacrificii daca vrea sa ramana sub același acoperiș cu Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita. Jurnaliștii de la Marca au aflat ce nu are voie sa faca logodnica starului portughez și a publicat o lista cu lucrurile pe care le interzice legislația din aceasta țara.…

- Georgina Rodriguez a transmis in sfarșit un mesaj, dupa ce in ultimele zile s-a scris foarte mult ca relația ei cu Cristiano Ronaldo este in mare suferința. Frumoasa bruneta a incercat in acest fel sa arate ca nu exista nicio problema și ca ii va fi alaturi logodnicului ei in Arabia Saudita. Georgina…

- Cristiano Ronaldo o sa duca o viața plina de huzur in Arabia Saudita. Dincolo de cel mai mare contract din istoria sportului, starul portughez va avea la dispoziție și un palat in care sa locuiasca impreuna cu Georgina Rodriguez și cei cinci copii. Daily Mail scrie ca fostul atacantul de 37 de ani nu…

- Cristiano Ronaldo a semnat un contract uriaș cu Al-Nassr, dar presa speculeaza ca in viața personala lucrurile nu-i merg foarte bine și ca relația cu Georgina Rodriguez este foarte aproape de final. Cei doi au fost insa impreuna la momentele festive din Arabia Saudita, iar jurnaliștii de la The Sun…

- Cristiano Ronaldo (37 de ani) a fost prezentat azi la Al Nassr. Alaturi de el, in fața fanilor din Arabia Saudita, a fost prezenta și familia sa. Intr-o ceremonie spectaculoasa, in fața 20.000 de fani, Cristiano Ronaldo a fost prezentat la noua sa formație. La finalul festivitații, pe scena a aparut…

- Cristiano Ronaldo a plecat la Riyadh unde va semna contractul cu Al-Nassr, un club care se afla pe primul loc in campionatul Arabia Saudita. Ințelegerea este valabila pana in anul 2025, dar dupa aceea starul portughez va lucra inca cinci ani in fotbalul din aceasta țara și va avea un mandat de „ambasador”.…

- Cristiano Ronaldo (37 de ani) i-a transmis unui jurnalist, dupa Portugalia - Elveția 6-1, ca „nu e adevarat”, atunci cand a fost intrebat daca va merge la Al-Nassr, in Arabia Saudita. Luni, pe 5 decembrie, cotidianul madrilen Marca a anunțat ca portughezul Cristiano Ronaldo va semna cu echipa saudita…

- Marca anunța fara nicio urma de indoiala! Cristiano Ronaldo va juca de la 1 ianuarie la Al-Nassr, formație care a caștigat de 18 ori campionatul in Arabia Saudita. Jurnaliștii spanioli sunt atat de convinși ca informația lor este exacta incat au și publicat un montaj foto in care starul lusitan este…