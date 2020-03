Stiri pe aceeasi tema

- 16 persoane au fost puse sub acuzare, vineri, de procurorii DIICOT din Caraș-Severin pentru mai multe infracțiuni, intr-un dosar in care a fost audiat și fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefanescu, transmite Digi24.Potrivit unui comunicat al DIICOT, cele 16 persoane sunt urmarite penal pentru…

- Procurorii DIICOT din Caras-Severin au pus sub acuzare, vineri, 16 persoane pentru mai multe infractiuni, printre care santaj si abuz in serviciu, in dosarul in care a fost audiat in calitate de suspect si fostul secretar general al PSD Codrin Stefanescu. Potrivit unui comunicat al DIICOT,…

- Acțiune fara precedent a DIICOT și DGA in aceasta dimineața. Anchetatorii au descins la majoritatea serviciilor deconcentrate din județul Caraș-Severin, dar și la Ministerul Afacerilor Interne, IGPR, Ministerul Padurilor sau Societatea Naționala de Radiodifuziune. Conform primelor informații, procurorii…