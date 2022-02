Premierul Nicolae Ciuca l-a numit pe Georgian Pop (PSD) in funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale. ANRSPS este, din 2020, in subordinea Secretariatului General al Guvernului, pana la acea data fiind in subordinea MAI. Tot prin decizie a premierului Nicolae Ciuca, Ion […] The post Georgian Pop, reinviat ca demnitar in cabinetul Ciuca appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .