Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar al Iasiului, Gheorghe Nichita, condamnat pentru instigare la abuz in serviciu, a fost incarcerat, marti, la Penitenciarul Vaslui. ‘Marti, 30 august 2022, politistii Serviciului Investigatii Criminale, din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui, au pus in aplicare un mandat de…

- Expertul medical american Eric Goldsmith, care a sosit la Tbilisi, a efectuat o examinare medico-legala psihiatrica a fostului președinte georgian condamnat Mihail Saakașvili. Despre aceasta a anunțat avocatul politicianului Shalva Khachapuridze, transmite RIA Novosti. Potrivit acestuia, prima parte…

- Preotul a fost condamnat la o pedeapsa de un an si sase luni de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante. Instanta a dispus suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani, care…

- Fostul presedinte al Federatiei Romane de Box, Rudel Obreja, care ispaseste o condamnare la inchisoare in dosarul Gala Bute, a anuntat, intr-un mesaj postat duminica pe Facebook, ca are cancer cu metastaze si ca vrea intreruperea executarii pedepsei pentru a incepe demersurile medicale fie in tara,…

- Tribunalul București a decis suspendarea executarii condamnarii la 5 ani de inchisoare in cazul lui Bogdan Olteanu, fostul viceguvernator al BNR. El primise sentința in octombrie 2020 in dosarul mitei de un milion de euro de la omul de afaceri Sorin Ovidiu Vintu. Decizia instanței nu e definitiva,…

- Nu au facut altceva decat sa iși prelungeasca agonia. Doi hoți „calificați” din Timiș au ajuns miercuri in inchisoare. La data de 6 iulie, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Lugoj au depistat in Parcul Garii din municipiul Lugoj, județul Timiș, un barbat de 27 de ani, pe numele caruia Judecatoria…

- Elena Udrea a depus o cerere de suspendare a pedepsei de 6 ani de inchisoare pe care a primit-o in Dosarul Gala Bute, insa magistrații au respins-o. Astfel, fostul ministru ramane dupa gratii.

- La data de 20 iunie 2022, polițiștii Compartimentului Urmariri din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale al Inspectoratului de Poliție Județean Alba au depistat și reținut un barbat, de 53 de ani, din Alba Iulia, care este posesor al unui mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de catre…