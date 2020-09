Georgia găzduieşte importante manevre NATO Manevre militare comune ale NATO si Georgiei au inceput luni in aceasta fosta republica sovietica din Caucazul de Sud, care intentioneaza sa se alature Aliantei Nord-Atlantice, spre marea nemultumire a Rusiei, potrivit AFP. Circa 2.800 de militari din SUA, Franta, Marea Britanie si Polonia participa la aceste exercitii denumite 'Noble Partner 2020' ce se vor desfasura la centrele de antrenament din Vaziani si Norio, in apropiere de Tbilisi, capitala georgiana. Aceste manevre reprezinta 'cea mai importanta componenta a eforturilor vizand sa faca realizabila integrarea euroatlantica… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

