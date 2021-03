Stiri pe aceeasi tema

- A doua runda de negocieri initiate ca parte a unei medieri a Uniunii Europene in Georgia intre guvern si opozitie a esuat miercuri sa ajunga la un acord pentru a rezolva impasul politic rezultat in urma alegerilor de anul trecut, a indicat UE, noteaza AFP preluat de agerpres. Georgia, tara din Caucaz…

- Partidul aflat la putere in Georgia si opozitia georgiana nu au ajuns la un acord in cadrul medierii din partea Uniunii Europene (UE), ce s-a incheiat vineri fara sa fi reusit reglementarea crizei politice care afecteaza de peste doua luni aceasta tara din Caucaz, informeaza AFP. Georgia, care aspira…

- Chindia Targoviste a pierdut in fata celor de la Astra Giurgiu cu scor 0-1. Antrenorul celor de la Chindia Targoviste a fost nemultumit dupa infrangerea cu Astra.Emil Sandoi crede ca echipa sa, Chindia Targoviste nu trebuia sa piarda meciul impotriva celor de la Astra Giurgiu.„Nu meritam sa pierdem,…

- Valeriu Iftime, finanțatorul celor de la FC Botoșani, a recunoscut superioritatea fotbaliștilor de la FCSB, in eșecul 0-2 de astazi, și l-a atacat direct pe atacantul Hamidou Keyta. Cronica meciului FC Botoșani - FCSB „Da, suparat, dar am sentimentul ca nu puteam mai mult. Pe fotbal ne-au batut, nu…

- Mijlocașul defensiv Mihai Bordeianu (29 de ani) a revenit la CFR Cluj in ultima zi de mercato, dupa 4 luni petrecute la Al Qadisiyah, in Arabia Saudita. Florin Vulturar, impresarul jucatorului, a intervenit in aceasta dimineața la emisiunea GSP Live și a dezvaluit motivul pentru care fotbalistul s-a…

- PNL a ratat o șansa extrem de importanta. Aceea de a-l determina, punand presiune pe el, pe Ludovic Orban sa demisioneze. Ca raspuns demn la eșecul alegerilor legislative. Neintamplandu-se acest lucru și urmand ca Orban sa fie debarcat mai tarziu cu ocazia viitorului Congres sau chiar deloc, daca…

- Politia Capitalei solicita sprijinul cetatenilor pentru depistarea unei persoane disparute. Citește și: BREAKING - Compania Biontech avertizeaza: imunizarea in cadrul Uniunii Europene este in pericolPolitia Capitalei solicita sprijin in vederea depistarii unui femei care, la data…

- Premierul britanic Boris Johnson a salutat joi drept un ''moment incredibil'' iesirea Regatului Unit de pe piata unica europeana, dand asigurari ca tara sa va fi ''deschisa, generoasa si orientata spre exterior'', relateaza AFP, potrivit Agerpres. ''Este un moment incredibil. Avem libertatea…