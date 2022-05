Fostul președinte al SUA, George W. Bush, a facut o gafa și a incurat Ucraina cu Irak. Acesta a descris in mod eronat invazia Irakului drept „brutala” și „nejustificata”. Fostul președinte al SUA s-a corectat imediat și a spus ca voia sa se refere la invazia Ucrainei de catre Rusia. Clipul a devenit viral, avand aproape șapte milioane de vizualizari in doar cateva ore, potrivit Reuters. Fostul lider republican de la Casa Alba a facut aceste comentarii intr-un discurs in timpul unui eveniment la Dallas miercuri, in timp ce critica sistemul politic al Rusiei. „Rezultatul este o absența a controalelor…